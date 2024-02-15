الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير دولية.. زيارة أردوغان للقاهرة تفتح عهد جديد للعلاقات بين مصر وتركيا

الرئيس السيسي و أردوغان
الرئيس السيسي و أردوغان

سلطت العديد من وسائل الاعلام الدولية، الضوء على الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، أول أمس الأربعاء معتبرين أن الزيارة تشير إلى اتحاد جديد وقوي بين مصر وتركيا.

 

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برلمانى: زيارة أردوغان أسست لشكل جديد من العلاقات المصرية– التركية

 

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء بعنوان "أردوغان يعيد بناء العلاقات المصرية بزيارته التاريخية للقاهرة"، وذكرت أن الزعيم التركي تحدث مع السيسي عن الحرب في غزة والطاقة والصراعات الإقليمية.

وفضلت صحيفة "المونيتور" العنوان "تم الترحيب بالزعيم التركي أردوغان على سجادة حمراء في مصر، ووصف السيسي بأنه "أخي"، وكتبت أن السيسي  خرج عن البروتوكول الدبلوماسي التقليدي واستقبل ضيفه في مطار القاهرة". 

وعلق موقع "المونيتور" أن أردوغان والسيسي قدموا جبهة موحدة فيما يتعلق بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة، وذكروا أنهما كررا دعوتهما لوقف إطلاق النار"الفوري".

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير لها بعنوان "أردوغان يقوم بزيارة نادرة لمصر في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة"، أن القادة الذين مثلوا أمام الصحافيين في القاهرة قالوا إنهم فتحوا صفحة جديدة في العلاقات.

وظهرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أمام قراءها بعنوان "زيارة أردوغان التاريخية تعزز العلاقات مع مصر" وعلقت على أنه تم اتخاذ خطوة كبيرة لإعادة بناء العلاقات بين القوى الإقليمية مع اجتماع القادة في القاهرة.

عهد جديد بين مصر وتركيا

اختارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عنوان "أردوغان يناقش الحرب في غزة مع السيسي في أول زيارة له لمصر منذ 2012"،،  وبحسب الصحيفة، فإن الجليد بدأ يذوب في العلاقات التركية المصرية بعد القطيعة التي شهدتها عام 2013.

 

فيما قال موقع ميدل إيست آي تحت عنوان "عصر جديد: أردوغان يزور مصر للمرة الأولى بعد انقطاع دام 10 سنوات"، أن القادة الأتراك والمصريين ركزوا على حرب إسرائيل في غزة والعلاقات الثنائية.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر وتركيا مصر تركيا

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