الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عصام خليل: الدبلوماسية الرئاسية فتحت صفحة جديدة مع تركيا وآفاق تعاون

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

قال النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، إن زيارة  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بعد نحو 11 عامًا من الجليد؛ تأتي انعكاسًا لدور الدولة المصرية صاحبة الحضارة ورمانة ميزان المنطقة بقيادتها الرصينة والرشيدة، وتأكيدًا على أن مصر تمد يد التعاون لمن يبادر بالسلام.

txt

قانونية "مستقبل وطن": زيارة "أردوغان" للقاهرة تعكس مكانة مصر فى المنطقة

txt

تقارب شامل.. اقتصاديون: قمة السيسي وأردوغان تبشر بجذب استثمارات جديدة

تحفظ مكانتها الريادية 

وأضاف النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، أن مصر تحفظ مكانتها الريادية على الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي ولا مجال للبعد عن مسارات التعاون لصالح منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في القضايا الراهنة والملحة وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، بالإضافة للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية لما يخدم الشعوب.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن تلك الزيارة ستحدث تغييرًا واضحًا في الجغرافيا السياسية والتجارية خلال الفترة المقبلة، وخاصة لوجود إرادة تطوى صفحات الماضي، وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها التعاون والبناء المشترك والمصير الواحد مما يمثل حصارًا على كل أبواق الشر.

وأشار النائب عصام خليل إلى أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية صاحبة الفضل في الحفاظ على تحقيق التوازن الكامل مع الجميع، والدفع لفتح آفاق التعاون فيما يحقق صالح مصر ويصون مكانتها وقدرها ويحفظ مكتسباتها.

فيما أبرزت وسائل الإعلام التركية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهده من اتفاقات ونتائج إيجابية وتطور في العلاقات المصرية- التركية.

وقالت صحيفة دوفار التركية- عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن أردوغان قام بأول زيارة له إلى مصر منذ 12 عامًا، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ركزت المناقشات على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار الدولة المصرية رجب طيب أردوغان القاهرة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال