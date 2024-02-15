عصام خليل: الدبلوماسية الرئاسية فتحت صفحة جديدة مع تركيا وآفاق تعاون

قال النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بعد نحو 11 عامًا من الجليد؛ تأتي انعكاسًا لدور الدولة المصرية صاحبة الحضارة ورمانة ميزان المنطقة بقيادتها الرصينة والرشيدة، وتأكيدًا على أن مصر تمد يد التعاون لمن يبادر بالسلام.

تحفظ مكانتها الريادية

وأضاف النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، أن مصر تحفظ مكانتها الريادية على الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي ولا مجال للبعد عن مسارات التعاون لصالح منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في القضايا الراهنة والملحة وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، بالإضافة للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية لما يخدم الشعوب.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن تلك الزيارة ستحدث تغييرًا واضحًا في الجغرافيا السياسية والتجارية خلال الفترة المقبلة، وخاصة لوجود إرادة تطوى صفحات الماضي، وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها التعاون والبناء المشترك والمصير الواحد مما يمثل حصارًا على كل أبواق الشر.

وأشار النائب عصام خليل إلى أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية صاحبة الفضل في الحفاظ على تحقيق التوازن الكامل مع الجميع، والدفع لفتح آفاق التعاون فيما يحقق صالح مصر ويصون مكانتها وقدرها ويحفظ مكتسباتها.

فيما أبرزت وسائل الإعلام التركية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهده من اتفاقات ونتائج إيجابية وتطور في العلاقات المصرية- التركية.

وقالت صحيفة دوفار التركية- عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن أردوغان قام بأول زيارة له إلى مصر منذ 12 عامًا، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ركزت المناقشات على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.