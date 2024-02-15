الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحف تركية: زيارة أردوغان للقاهرة تاريخية وخطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أبرزت وسائل الإعلام التركية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة واجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وما شهده من اتفاقات ونتائج إيجابية وتطور في العلاقات المصرية - التركية.

وقالت صحيفة دوفار التركية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - إن أردوغان قام بأول زيارة له إلى مصر منذ 12 عامًا، حيث التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ركزت المناقشات على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

الرئيس السيسى وقرينته يصطحبان أردوغان وقرينته لزيارة مسجد الإمام الشافعى


وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس التركي قام بأول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012 للقاء الرئيس السيسي، متخذًا بذلك خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوى الإقليمية.


ووفقًا للصحيفة تتوج هذه الزيارة الجهود الدبلوماسية التي بذلت في السنوات الأخيرة الرامية إلى تحسين العلاقات الفاترة بين البلدين، وقام البلدان بتعيين سفراء بشكل متبادل العام الماضي، وقالت تركيا هذا الشهر إنها ستزود مصر بطائرات بدون طيار.


وأضافت أن لقطات تليفزيونية مباشرة أظهرت أن السيسي استقبل أردوغان لدى خروجه من طائرته في القاهرة مع قرينته، وتحدثا أثناء سيرهما على سجادة حمراء وسط حشد كبير، مشيرة إلى أن أردوغان سعى إلى تخفيف التوترات مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ عام 2021.


من جانبها، ذكرت صحيفة ملييت التركية - عبر موقعها الإلكتروني- أن تركيا ومصر وقعتا إعلانًا مشتركًا أمس الأربعاء، تعهدتا فيه بالتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والأمن والتجارة والثقافة.

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تفاصيل زيارة السيدة انتصار السيسى وقرينة الرئيس التركى مراكز دعم فلسطين والإغاثة


وأشارت الصحيفة، إلى أن الإعلان -الذي يسلط الضوء على العلاقات التاريخية والثقافية العميقة والمشتركة بين تركيا ومصر- من شأنه أن يلقي الضوء على التزام أنقرة والقاهرة بتعزيز علاقاتهما القوية في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويعزز التضامن والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في مناطقهما وخارجها.


ووفقًا للصحيفة التركية سيترأس رئيسا البلدين الاجتماعات المستقبلية رفيعة المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي. وينعقد المجلس في تركيا ومصر كل عامين بالتناوب، وسيتم تنسيق العمل وإعداد جدول الأعمال لكل اجتماع من جانب وزيري خارجية البلدين.


ونوهت الصحيفة التركية، بأنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين، سيتم التعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة، والخدمات المصرفية والمالية والاستثمارات والنقل والطيران والبحرية والسياحة والصحة والعمل والأمن والمجالات العسكرية وصناعة الدفاع، فضلًا عن مكافحة جميع أنواع الجريمة المنظمة والإرهاب والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والطاقة، والتعدين والزراعة والبيئة والغابات، والإسكان والتحول الحضري، إضافة إلى تغير المناخ والاتصالات والمعلومات والشئون القنصلية. 


وفي السياق ذاته، وصفت صحيفة صباح التركية الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، بأنها تمثل تطورًا مهمًا في العلاقة الآخذة في التطور بين تركيا ومصر، إذ تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مسيرة العلاقات بين البلدين.


وقالت الصحيفة، إن هذه التطورات تشير إلى تحول نحو تعاون جديد، حيث تظل منطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية حاسمة بالنسبة للسياسة الخارجية التركية، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات الأمنية التي تركز على سوريا والعراق، والتعاون المتنامي في مجال الصناعة مع دول الشرق الأوسط. 


وأضافت أن مصر -باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في العالم العربي- تحتل موقعًا فكريًا وسياسيًا محوريًا، مضيفة أن العمق التاريخي للعلاقات التركية المصرية، والذي يتميز بالتبادلات الثقافية المكثفة والتفاعلات الفكرية والسياسية، يؤكد أهمية هذه العلاقات. 

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