تفاصيل زيارة السيدة انتصار السيسى وقرينة الرئيس التركى مراكز دعم فلسطين والإغاثة

تفقدت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفقة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي مراكز دعم فلسطين والإغاثة والمساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني ومن أبرزها مركز الهلال الأحمر المصري ومبادرة "حياة كريمة" التي يشارك فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني.

واستمعتا لشرح لما يقدمه الهلال الأحمر المصري ودوره في دعم أهالي قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث تم تمرير ما يقرب من 210 آلاف طن مساعدات إنسانية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر.

كما تفقدت السيدة انتصار السيسي وقرينة الرئيس التركي غرفة عمليات المبادرة الرئاسية لـ"حياة كريمة"، وخلال الجولة قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج شرحًا مفصلًا عن غرفة العمليات والتي تم افتتاحها في عام 2019، مشيرة إلى أن الغرفة مجهزة بكافة الأجهزة السلكية واللاسلكية المتقدمة وعلى اتصال دائم بمجموعات الإغاثة داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت الوزيرة القباج، إلى أن الغرفة تعمل وتراقب الأحوال الجوية، والإغاثية والإنسانية، والكوارث الطبيعية والحربية، سواء داخل مصر أو خارجها، موضحة أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تم تمرير أكثر من 210 أطنان عن طريق الطيران أو البحر أو البر بمشاركة كافة الجهات الحكومية وأيضًا من التحالف الوطني للعمل التنموي وحياة كريمة والهلال الأحمر المصري.

وخلال الجولة تم عرض فيلم تسجيلي بُثت خلاله الأعمال التي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" والهلال الأحمر المصري في إغاثة أهالينا في قطاع غزة.

كما تم عرض "بث حي" من غرفة العمليات لمبادرة "حياة كريمة"، من معبر رفح والتي تبث بشكل مباشر موقف القوافل الإغاثية في المعبر لحظة بلحظة، فيما وصل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 600 قاطرة محملة بالمساعدات الإغاثية من مواد غذائية وطبية وغيرها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يشار إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" تحظى برعاية خاصة من السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضم ما يزيد عن 45 ألف متطوع، وتنتشر لها 27 مقرًا في كافة محافظات القاهرة، فيما تستهدف المؤسسة خدمة المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن المؤسسة لها العديد من المبادرات الكبيرة، وعلى رأسها مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة وذوي الهمم، بجانب مشاريع الدعم الغذائي والقوافل الطبية في كافة المحافظات.