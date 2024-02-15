الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بالمؤتمر: زيارة أردوغان للقاهرة اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحورى فى الشرق الأوسط

القبطان محمود جبر
القبطان محمود جبر

رحب القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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اعتراف بدور مصر المحوري 

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات صحفية له، إن هذه الزيارة بمثابة اعتراف واضح من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين الحزب بمحافظة القاهرة، إلى أن هذه الزيارة ستسهم في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق.


وأكد القبطان محمود جبر أن مصر وتركيا تجمعهما علاقات ثنائية وتاريخ وروابط مشتركة، وأن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

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نتائج القمة ستعود بالخير على الشعبين

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن مباحثات القمة المصرية التركية ستعود بالخير على شعوب البلدين خاصة والأمة العربية عامة، ومؤشر على العزم والتصميم على حل قضايا المنطقة وفق مصالح الشعوب والأمن القومي العربي.

ولفت القبطان محمود جبر إلى أن اتفاق الجانبين على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، دليل على بداية عهد جديد بين الدولتين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته قد استقبلا أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ ١١ عامًا، وقد شهد الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع الرئيسان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وقد أكد الرئيسان، خلال اللقاء، تنسيق الجهود من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة.

كما اتفق الرئيسان السيسي وأردوغان على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين بهدف تحقيق مصالح الشعبين المصري والتركي.

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