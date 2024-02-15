قانونية "مستقبل وطن": زيارة "أردوغان" للقاهرة تعكس مكانة مصر فى المنطقة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن سياسة مصر الخارجية تشهد تنوعًا كبيرًا وغير مسبوق على مدار الفترة الأخيرة، وذلك بفضل السياسة التى يتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والجولات المكوكية التى أعادت الدولة المصرية لمكانتها مرة أخرى، سواء على الصعيد الإفريقى أو الإقليمى أو الدولى.





وأضاف عبداللطيف أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتي فى وقت شديد الأهمية، وذلك نظرًا لما تمر به المنطقة من تداعيات كبيرة، وهناك العديد من الملفات المطروحة على الساحة فى مقدمتها القضية الفلسطينية، التى تحظى بزخم كبير من قبل الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تلقى بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.



استعادة مصر مكانتها وتقوية العلاقات مع كبرى الدول

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على استعادة مصر مكانتها وتقوية العلاقات مع كبرى الدول لتعزيز ملف الاستثمار، فعلى سبيل المثال من المستهدف أن يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا لـ10 مليارات دولار، وهناك رؤية ليزداد هذا الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ملف الاستثمار من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة

وأضاف عبداللطيف أن الأمر لا يتوقف على زيادة حجم التبادل فقط، ولكن هناك إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمواجهة نقص الدولار ورفعًا لقيمة الجنيه، وهذا يؤكد أن ملف الاستثمار من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، ومصر عازمة على النهوض بالاقتصاد الوطنى، وهناك العديد من الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، وهذه الزيارة تأتي فى إطار نجاح الجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، خاصة أن تركيا تربطها بمصر علاقة تجارية ممتدة، ومن المتوقع تنمية وتطوير هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.