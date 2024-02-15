الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قانونية "مستقبل وطن": زيارة "أردوغان" للقاهرة تعكس مكانة مصر فى المنطقة

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن سياسة مصر الخارجية تشهد تنوعًا كبيرًا وغير مسبوق على مدار الفترة الأخيرة، وذلك بفضل السياسة التى يتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والجولات المكوكية التى أعادت الدولة المصرية لمكانتها مرة أخرى، سواء على الصعيد الإفريقى أو الإقليمى أو الدولى.
 

txt

مسئول تركى: العلاقات مع مصر ستؤدى إلى طريق جديد للسلام فى المنطقة


وأضاف عبداللطيف أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة تأتي فى وقت شديد الأهمية، وذلك نظرًا لما تمر به المنطقة من تداعيات كبيرة، وهناك العديد من الملفات المطروحة على الساحة فى مقدمتها القضية الفلسطينية، التى تحظى بزخم كبير من قبل الدولة المصرية، ومن المتوقع أن تلقى بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.
 

txt

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

استعادة مصر مكانتها وتقوية العلاقات مع كبرى الدول 

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على استعادة مصر مكانتها وتقوية العلاقات مع كبرى الدول لتعزيز ملف الاستثمار، فعلى سبيل المثال من المستهدف أن يرتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا لـ10 مليارات دولار، وهناك رؤية ليزداد هذا الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

txt

الرئيس السيسى: أؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا

ملف الاستثمار من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة

وأضاف عبداللطيف أن الأمر لا يتوقف على زيادة حجم التبادل فقط، ولكن هناك إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمواجهة نقص الدولار ورفعًا لقيمة الجنيه، وهذا يؤكد أن ملف الاستثمار من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، ومصر عازمة على النهوض بالاقتصاد الوطنى، وهناك العديد من الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، وهذه الزيارة تأتي فى إطار نجاح الجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، خاصة أن تركيا تربطها بمصر علاقة تجارية ممتدة، ومن المتوقع تنمية وتطوير هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف حزب مستقبل وطن السياسة الخارجية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية التركية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"