الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول تركى: العلاقات مع مصر ستؤدى إلى طريق جديد للسلام فى المنطقة

الدكتور مسعود حقي
الدكتور مسعود حقي جاشن

أكد الدكتور مسعود حقي جاشن، عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، أن العلاقات بين مصر وتركيا ستؤدي إلى طريق جديد للسلام في المنطقة.

وقال جاشن، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مباحثات الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، تأتي في ظل التوترات التي يشهدها  الشرق الأوسط مما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الزيارة أيضًا بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والشراكات المختلفة، وزيادة التعاون في الموارد بين البلدين، وسيتم التحدث حول السلام ليس فقط في فلسطين ولكن في الشرق الأوسط بأكمله والبحر المتوسط، لافتًا إلى أن البلدين يمكن أن يعملا على حلول لتلك المشاكل.

وأوضح أن العلاقات المصرية التركية مهمة جدًا وذات أبعاد استراتيجية عميقة ليس فقط لأمن وسلامة الدولتين ولكن على مستوى الأمن الإقليمي، لذلك سيتم العمل على أن تكون مصر وتركيا شريكين فعالين في المنطقة وهو أمر ضروري.

وأشار إلى أن هناك العديد من فرص التعاون بين مصر وتركيا في مجالات التعليم والتي ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة وتعود على الجميع بالنفع، مشددًا على أهمية هذا التحالف من أجل معالجة تلك التحديات المختلفة خاصة في ظل الأزمة غزة.

لجنة الأمن والسياسات الخارجية العلاقات مصر وتركيا القاهرة الإخبارية رجب طيب أردوغان

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