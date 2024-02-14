تركيا السوق العالمى الأول للصادرات المصرية بزيادة 100% خلال 5 سنوات

ترتبط مصر وتركيا بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة، والتى تطورت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح أنقرة السوق العالمى الأول للصادرات المصرية، فيما تحولت القاهرة إلى قبلة جديدة للاستثمارت التركية، حسبما أظهرت أحدث التقارير والبيانات الرسمية.

السوق العالمى الأول للصادرات المصرية

فوفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تأتى تركيا فى مقدمة الأسواق العالمية من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها والتى سجلت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة تقارب 100%، من 2 مليار دولار فى عام 2018 لـ 1.7 مليار دولار فى عام 2019، ثم 1.7 مليار دولار فى عام 2020، و2.9 مليار دولار فى عام 2021، و3.9 مليار دولار فى عام 2022، وصولًا لـ 2.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2023، وتتمثل أبرز الصادرات المصرية إليها فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، أسمدة، لدائن ومصنوعاتها، شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، فيما بلغ حجم التبادل التجارى خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2023 نحو 5.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

الصادرات المصرية لتركيا

وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إلى تركيا خلال أول 11 شهر من عام 2023، فى أسمدة بقيمة 314.3 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.2 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 297.4 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 162.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 361.3 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

الاستثمارات التركية فى مصر

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.

وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقًا لتقديرات البعثة 40 ألفا حتى نهاية 2022.