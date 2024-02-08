انخفاض التضخم الشهرى.. "الإحصاء": 31.2% معدل تضخم يناير 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم سجل 31.2% لشهر يناير 2024، حيث بلغ القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 197.6 نقطة لشهر يناير 2024، مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023.

تراجع التضخم الشهري



وترجع أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0،8%)، وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.7%) لشهر يناير 2024، مقابل (1.2%) لشهر ديسمبر .2023

التغير الشهرى فى الأسعار



وحول التغيــر الشهرى (شهــر يناير 2024 مقارنة بشهـر ديسمبر 2023):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (1.3%)، وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0،8%)، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%)،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (0.1%)، بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية تغيرًا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.4%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا

قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (10.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.4%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (2.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (2.1%)، بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (7.6%).