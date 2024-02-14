"مستقبل وطن" ينظم منفذًا متحركًا لبيع الخضروات بأسعار مخفضة فى طور سيناء

أطلقت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء برئاسة سماح زكي، اليوم الأربعاء، منفذًا متحركًا لبيع الخضروات بأسعار مخفضة للغاية عن مثيلاتها في الأسواق.

وشارك فريق من شباب حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، في تنظيم عملية سير السيارة المتنقلة، لوصول الخضروات لأكبر عدد ممكن من المواطنين في المناطق المختلفة.

وتحركت سيارة الخضروات من أمام مجلس مدينة طور سيناء في جولة شملت العديد من المناطق بهدف الوصول لأكبر عدد من المواطنين.

إقبال المواطنين على سيارة الخضروات

وشهدت سيارة الخضروات المتنقلة إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وسط إشادات واسعة من المواطنين بجهود مستقبل وطن لرفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وجاءت الأسعار مخفضة للغاية، مما نال استحسان الجميع.

جاء ذلك بحضور أحمد نشأت عفيفي أمين تنظيم الحزب بالمدينة ورحاب عبدالمحسن أمين مساعد العلاقات العامة وأمانة الإعلام وأمناء الوحدات الحزبية بالطور الجديدة وحي السلام.