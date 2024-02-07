الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "مستقبل وطن" بالسويس: قرارات الرئيس السيسي "طوق نجاة" للمواطنين

النائب احمد خشانة
النائب احمد خشانة

قال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بمعاناة المواطنين ولم يتأخر عن رفع المعاناة عن كاهلهم.

وأضاف في تصريح خاص لـ“الدستور”، أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم تعد بمثابة طوق نجاة للمواطنين وسط موجة الغلاء الحالية.

وأكد خشانة، أن المواطنين في السويس وفي جميع المحافظات المصرية كانوا على يقين أن رئيسهم لن يتركهم فريسة بين أنياب الغلاء دون قرارات تساهم في رفع العب عنهم.

ووجه أمين حزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة اتخاذ تلك القرارت وإعلانها في الوقت الذي لا صوت يعلو فيه فوق صوت الغلاء.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس في مكافحة كل أشكال الاستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص تسول له نفسه المتاجرة باحتياجات المواطنين.

وعبر أبناء محافظة السويس عن ترحيبهم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإصدار حزمة من القرارات التي تسهم في رفع الأعباء المعيشة عن المواطنين، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

قرارات الرئيس 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بإصدار حزمة من القرارات لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة من بينها:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه ومنح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

وتضمنت القرارت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

كما تضمنت قرارات الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

مصر السويس قرارات زيادة السيسي

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