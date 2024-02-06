الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية موسعة لعلاج أمراض العيون بجنوب سيناء

الكشف على إحدى المستفيدات
الكشف على إحدى المستفيدات

نظمت أمانتي العمل الجماهيري والدمج المجتمعي لذوي الإرادة بحزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء، قافلة طبية موسعة لعلاج أمراض العيون بمستشفى الزهراء في مدينة طور سيناء، ضمن جهود الحزب في خدمة المواطنين وتحسين صحتهم.

استهدفت القافلة المواطنين من جميع الأعمار، وذوي الاحتياجات الخاصة وبدأ الكشف من الساعة العاشرة صباحًا وذلك تحت إشراف الدكتورة احلام زويتة استشاري جراحة العيون بجامعة المنصورة وبالتعاون مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور عبد التواب.

حضر القافلة الطبية أمين العمل الجماهيري بالمحافظة محمد جبر وأمينة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة دعاء حمدي وأمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة محمد الماظ، وتم تشخيص حالات مختلفة من أمراض العيون المياه البيضاء والمياه الزرقاء والشبكية  و ضعف النظر.

المستفيدون من مبادرة مستقبل وطن

وعبر المستفيدون من القافلة الطبية لأمراض العيون عن سعادتهم وشكرهم العميق لحزب مستقبل وطن، ومديرية الصحة بالمحافظة والأطباء المشرفين علي القافلة المجانية.

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء، برئاسة الشيخ محمد موسي أبو بريك، قد عقدت لقاءا موسعًا مع رئيس مجلس المدينة مبروك الغمريني، لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه المواطنين.

حضر اللقاء أمين التنظيم بالمدينة أحمد نشأت عفيفي، ونائب رئيس مجلس المدينة أحمد الحضري، وعدد من أمناء وأعضاء الحزب بالمدينة.

وبحث اللقاء عدد من القضايا المهمة خلال اللقاء، وكذلك مناقشة كيفية تعرف الاعضاء والمواطنين بالمشاريع علي أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية، وبحث التنسيق بشأن عمل لجان رقابية علي الأسواق من أجل عدم تلاعب التجار بالاسعار.

وأعرب رئيس مجلس المدينة عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس التنسيق والإهتمام الدائم بالمواطنين.

سيناء جنوب سيناء الطور حزب مستقبل وطن

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