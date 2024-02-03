السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حياة كريمة تكرم متطوعي السويس وأهم الكوادر (صور)

حياة كريمة في السويس
حياة كريمة في السويس

نظمت مؤسسة حياة كريمة في السويس، احتفالية لتكريم أهم الكوادر بالمحافظة وتكريم متطويعها المتميزين.

أهم الحضور  

وأقيمت الاحتفالية بمركز النيل للإعلام اليوم السبت بحضور السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في السويس العميد عادل طاهر، ومنسق حياة كريمة بالسويس مهندس محمود عبد العزيز.

إقبال كثيف

وشهدت الاحتفالية إقبالا كبيرا من المكرمين وذوييهم في أجواء عمتها البهجة والسرور.

وقال مدير مكتب حياة كريمة في السويس عادل طاهر، إن هذا التكريم جاء عرفانا من المؤسسة بجهود متطوعيها وجميع الكوادر التي ساعدت المؤسسة على إيصال خدماتها للمستحقين في كافة أرجاء السويس.

أهم المكرمين 

وكرمت المنصة السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، اللواء هشام الشيمي رئيس حي الأربعين اللواء عمرو البغدادي رئيس حي فيصل، سيدة الرفاعي حسن مدير مكتب هيئة تعليم الكبار، وكريم أنور مدير مكتب جريدة الدستور ومراسل القناة الأولى، الدكتورة منال حامد عبد اللطيف نقيب الصيادلة.

كما شهدت الاحتفالية تكريم سوزان فتحي الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل  ومدحت رفعت مسؤول العلاقات العامة بالمحافظة وهشام إبراهيم المحمدي مدير مكتب سكرتير عام محافظ السويس وعبير عبد الجليل عبد الظاهر مدير مركز النيل.

تكريم متطوعي حياة كريمة في السويس 

كما تم تكريم عدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة في السويس منهم محمد محسن جلال مسئول التواصل الإعلامي بمكتب السويس واحمد نبيل منسق حي فيصل ويحيي الحداد مسئول الملف الصحي، إبراهيم فكري منسق حي الجناين ويوسف فوزي نورهان إبراهيم ومحمد حفني الحاجة حليمة التي تعتبر أكبر متطوعي حياة كريمة في السويس.

وأكد عادل طاهر أن جميع متطوعي حياة كريمة في السويس بذلوا جهودا كبيرة طوال الفترة السابقة لتقديم خدمات المؤسسة للمستحقين.

السويس حياة كريمه المتطوعين تكريم الكوادر

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