انطلق اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام المؤتمر بحضور اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، رئيس المؤتمر، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العام للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة نهال بلبع، القائم بأعمال محافظ البحيرة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

وفي بداية كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قدَّم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشكر للوزراء والمحافظين والسفراء ونوابهم ومنهم سفراء دول المجر وبيلاروسيا وواليابان ونائب سفير كوريا ونائب سفير صربيا والقنصل العام الفرنسي، وجميع الحضور من القامات العلمية والوطنية الرفيعة، وقيادات العمل الوطني في مختلف المجالات من السياحة والصحة والتعليم، وقيادات العمل الإعلامي ورجال الاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال الوطنيين.

وأعرب المحافظ في بداية كلمته عن فخره واعتزازه بمشاركة الحضور لهذا المؤتمر الصحفي من أجل الإعلان الصحفي الرسمي عند تدشين مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، المقرر انعقاده خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار فودة، إلى الموافقة على التقديرات والتوصيات التي تم عرضها بشأن المؤتمر، لافتًا إلى أنه كان من أهم تلك التقديرات والتوصيات توجيه الدعوة إلى سفراء الدول الصديقة والمستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحية وكذلك دعوة الدول ذات السمعة العالمية والتجارب الرائدة في السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها.

ونوَّه المحافظ باقتراب موعد انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بعد طول فترة الإعداد لذلك المؤتمر منذ عدة سنوات مضت منذ عام 2019، بعد أن كانت فكرة المؤتمر في بدايتها تشكل مجموعة إرهاصات تحولت إلى افكار، ثم ترسخت مكونة رؤية ورسالة واستراتيجية العمل وسياسات للتنفيذ تتماشى مع استراتيجية مصر 2030 ومع رؤية القيادة السياسية وتحقيق المصلحة القومية لمصر.

ودعا محافظ جنوب سيناء، إلى تضافر جميع الجهود لجميع اجهزة الدولة والحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها، يدًا بيد مع جميع القطاعات الاستثمارية السياحية والصحية والعلمية والجامعات ورجال الأعمال في مختلف المجالات وذلك من أجل تحقيق أعلى نتائج إيجابية على السياحة تنعكس على نمو الاقتصاد المصري بما يعود على مصر بالرخاء وتحسين مستوى المعيشة ومستوى تقديم الخدمات وارتفاع دخل الفرد.

وقال المحافظ، إن مصر تمتلك موقع جغرافي يتوسط العالم ويقع على خطوط مدارية تمنح مصر الجو المعتدل والمناخ المشمس الدافئ طوال العام تقريبًا، إضافة إلى امتلاك مصر ذلك المخزون الهائل من الموارد الطبيعية والبنية التحتية الهائلة من طرق وكباري وفنادق ومستشفيات ومنتجعات بيئية وشواطئ وعيون كبريتية ومعدنية، حيث تتوزع جميع تلك الموارد الطبيعية والبنية التحتية وتنتشر في توازن جغرافي على كل مساحة مصر ومحافظاتها وبما يحقق التكامل والتناغم الرائع الذى يحقق إنجاح وإثراء السياحة الصحية وتطبيقاتها في مصر والتكامل مع كل مقدرات وقوى الدولة المصرية الشامل الأمر الذي يضمن لمصر تحقيق أعلى معدلات النجاح في تطبيقات السياحة الصحية وأكبر درجات التنافسية أمام أكبر وأشهر الدول والمنتجعات العالمية ذائعة الصيت في مجال السياحة الصحية وتطبيقاتها.

وفي ختام كلمته، قدَّم المحافظ الشكر والتحية لجميع الحضور آملًا أن يستمر التعاون والمساهمات البناءة وتضافر الجهود لإنجاح مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية ونمو هذا النوع من السياحة وتطويره بما يحقق إضافة كبيرة للنمو الاقتصادي والرفاهية لمصر وشعبها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدَّم الدكتور محمد عوض تاج الدين، الشكر للرئيس السيسي، على رعاية هذا المؤتمر ورحب بجميع الحضور، وقال في كلمته إن السياحة الصحية لا تنفصل إطلاقًا عن منظومة السياحة الصحية والعلاجية بكل مكوناتها، مؤكدًا على ضرورة عمل نظام لبرنامج السياحة الصحية والعلاجية وكيفية جذب السائحين، وتحديد نوعية العلاج (علاج تأهيلي - علاج استسقاء).

وأشار إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر يصل إلى حوالي 10 ملايين سائح يوجد على الأقل منهم نسبة 10% يحتاجون إلى علاج استشفائي، ولا بد من عمل خريطة مؤسسية لنوعية السياحة في مصر، وذلك لتعريف السائحين القادمين بنوعيات السياحة المختلفة، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الوزارات والهيئات لإنجاح المؤتمر، آملًا أن يكون من نتائج المؤتمر الوصول لخطة ناجحة لوضع السياحة العلاجية بمصر على خريطة السياحة العالمية.

وأشار محافظ أسوان، إلى قيام شركة عالمية تعمل فى مجال السياحة العلاجية فى أسوان، لافتًا إلى أن المحافظة تتمتع صيفًا وشتاءً بجوٍ رائع، أدى إلى زيادة عدد الرحلات السياحية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة والقائمة بأعمال المحافظ، غلى دير وادي النطرون وهو ملح استشفائي موجود في وادي النطرون حيث أنها موجود في بحيرة نبع الحمراء في منتصفها عين ماء عازبة جدًا ويقال في التاريخ في الدين المسيحي أنه أثناء رحله العائلة المقدسة مرَّت من هناك وحصل انفجار من هذه البحيرة وهي واحدة من سبع ملاحات مركز وادي النطرون لونها أحمر مثل لون هذا الملح.

ووعدت أن محافظة البحيرة ستشارك في المؤتمر وسوف تتعهد بإحضار رعاة للمشاركة في التنظيم، وقالت إنه سيتم العمل على إنجاح المؤتمر باعتباره فرصة جيدة للدولة المصرية، مؤكدة أن المواطن الآن يبحث عن التكلفة في ظل الأزمات الحالية وهذه فرصة حقيقية لدولتنا العظيمة أن تتحدى هذه الأزمات.

بدورها، قالت غادة شلبي، إن مصر تحتوي على العديد من المقومات السياحية لجذب شرائح مختلفة من السائحين، وهذا دور وزارة السياحة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، حيث تتولى وزارة السياحة والآثار مسؤولية هذا الملف المهم بشقيها العلاجي والاستشفائي.

ولفتت إلى دور وزارة الصحة 80% ودور وزارة السياحة 20% في عملية السياحة العلاجية، حيث تقوم وزارة الصحة بالعلاج الكامل للمريض وتقوم وزارة السياحة بنقل السائحين من بلادهم وتسكينهم في الفنادق وتوجيههم إلى المستشفيات الخاصة بالسياحة العلاجية.

وأكدت أنه لا بد من وجود آلية ومنصة موحدة للسياحة الصحية توجد فيها المستشفيات وأماكن العلاج وتفاصيل الإجراءات المطلوبة للمريض، ومنطقة علاجه، والإجراءات، وأسعار مقدمي الخدمات من الجانب السياحي من شركات السياحة وفنادق الإقامة، وتذاكر الطيران، مؤكدة أهمية وضع هذا الملف على الخريطة السياحية كنوعٍ جديد من السياحة المهمة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن وضع المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحظى بإشراف مباشر من قيادة ناشطة ورؤيتها وإشراف اللواء الدكتور خالد فوده باعتبار جنوب سيناء من المحافظات الهامة جدا في موضوع السياحة العلاجية والاستشفائية مشيرا لوجود منصة موحدة تجمع كل الجهات المشتركة لإنجاح هذا المؤتمر.

ولفت رئيس الهيئة الى ضرورة استغلال نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات وكيف نجح في هذه المنظومة في تغيير جودة ما تقدمه القطاع الصحي في مصر مثل محافظة جنوب سيناء وبورسعيد والأقصر والاسماعيليه، وقال انه سوف يشهد المواطن الجودة في الخدمة الصحيه، والبنية التحتية والكوادر الطبيه، واكد ان الكوادر المصرية قادرة على تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وقال ان مصر بما تمتلكه من كل مقومات في البنية التحتية والكوادر الطبية او موقعها الجغرافي او ما تمتلك من آثار ثلث آثار العالم موجوده في مصر موقعها الجغرافي قادرة على التنافس بشده في ملف سياحه الصحيه، مشيرا الي وجود 60 الي 80 مليون مواطن يذهبون الى دول كثيرة لتلقي العلاج السياحة الصحية والعلاجية، وآن الاوان لمصر بما تمتلك من مقومات ان تنافس بقوة وخاصة انها حصلت على اعتماد الدولي في ملف الرعاية الصحيه، وقال اننا قادرون ومستعدون لاستقبال أي مريض من أي دولة في العالم.

لفت رئيس هيئة الرقابة ان الهيئة في مصر التاسعه حديثا على تطبيق معايير الجودة واعتمدت هيئة الرقابة الصحية 306 منشأة صحية داخل مصر، وقال ان القطاع الصحي في مصر يشهد طفرة كبيرة حاليا، وسوف يشهد تغير جذري عام 2030.

وفي كلمة الدكتور احمد السبكي أكد أن هيئة الرعاية الصحية شريك استراتيجي لمؤتمر السياحة الصحية، وأن المؤتمر فرصة ذهبية للتوجه العالمي فى السياحة الصحية، وان قدرات الدولة بالمنشأت الصحية قادرة تتحمل المسئولية، مشيرا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإعادة السياحة الصحية في مصر، واضاف ان الدولة جاهزة لاستقبال السياحة الصحية من كافة دول العالم، وقال اننا حصلنا على اعتماد "جى سى اى" كاعتماد دولى كسبيل المثال مستشفى شرم الشيخ الدولى، وأن هيئة الرعاية الصحية سوف تعلن عن تحالفها مع شركة لاستصدار كافة التأشيرات وتسفير المرضى للسياحة العلاجية، وقال انه سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر الرئيسى عن عدة بروتوكولات للسياحة العلاجية، وسيتم أيضا مخاطبة شركات التسفير العلاجى، وقال ان هذا المؤتمر لتحقيق نتائج ايجابية على ارض الواقع وتعاقدات مع شركات تسفير علاج كبيره ومستشفيات، وتفاصيل كاملة لمواقع الاستشفاء ومن خلال شركاء ومتابعة وفود الدول.



وفي كلمة الدكتور حسام عبد الغفار، تحدث عن أهمية الدعم والترويج المؤسسي لامكانيات مصر والعاملين في السياحة العلاجية في مصر بشكل واضح ومؤسسي، ومقدمي الخدمة الحكوميين، ودعم مقدمي الخدمات الصحية العلاجية لتسهيل وصول راغبي تلقي الخدمة اليهم سواء من خلال التأشيرة، وإقامة والاستقبال، وتسهيل كل ما يساعد على وصول راغب الخدمة الى مقدمها.

وقال عبد الغفار لابد من دعم العاملين في تقديم السياحة العلاجية وجميع الممارسات التي من شأنها الحفاظ على حق السائح الذي يرغب في تلقي خدمة السياحة العلاجية لما في ذلك من دعم السياحة العلاجيه، وقال ان هذا ما سوف نقوم به وما نسعى اليه.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أشار محافظ جنوب سيناء الي انه سيتم إعداد توصيات لعرضها على رئيس الجمهورية لتنفيذ جميع التوصيات الصادرة في نهاية المؤتمر، ومؤكدا علي اهمية دور الصحافه المصريه والعالميه لانجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.