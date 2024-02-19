الإثنين 19 فبراير 2024
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سياسي

برلماني: معرض إيجبس 2024 فرصة لجذب الاستثمارات إلى مصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة

المهندس محمد صبري
المهندس محمد صبري

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تنظيم مصر لمعرض إيجبس 2024 تعكس حرصها على مواكبة أحدث التطورات في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية في هذا المجال.

وأكد صبري، في بيان صحفي، على أهمية تنظيم مصر لمعرض إيجبس 2024، والذي يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض تضمنت العديد من الرسائل القوية للعالم أجمع حول أهمية العمل المُشترك لمعالجة أزمة الطاقة العالمية، وحرص مصر على لعب دور محوري في هذا الصدد، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المُتجددة كحل مستدام لأزمة الطاقة وأن مصر تسعى لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2035، مُشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنظيم معرض إيجبس 2024، مُذكرًا أن المعرض يعد فرصة مُميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة الطاقة العالمية تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، ونحن في مصر نؤمن بأهمية العمل المشترك لمعالجة هذه الأزمة، داعيًا جميع الدول إلى الاستجابة لدعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، فهو الحل المستدام لأزمة الطاقة.

النائب المهندس محمد صبري حزب مستقبل وطن معرض إيجبس 2024 مجال الطاقة تنظيم مصر

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