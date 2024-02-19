الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح معرض مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

مؤتمر ومعرض إيجبس 2024

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وافتتاحه سنويًا المؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري.

وأشار إلى أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد، ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة، تناقش وتستعرض جميع التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

صناعة البترول

وأضاف "الملا" أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة؛ للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورًا دوليًا كبيرًا وفاعلًا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية  للطاقة.

مشاركة كبيرة وفعاليات متنوعة

ويشهد أول أيام إيجبس 2024 وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

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