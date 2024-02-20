الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

النائبة آية مدني: البحر الأحمر مؤهلة لإقامة مدينة أوليمبية للألعاب الشاطئية

لقاء النائبة آية
لقاء النائبة آية مدني مع محافظ البحر الأحمر

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب الاستفادة من المواقع الجغرافية لكل محافظة، فعلى سبيل المثال محافظة البحر الأحمر لا بد أن يتم عمل فيها مدينة أولمبية ليس بالضرورة أن تكون مساحتها كبيرة وإنما يجب أن تكون متخصصة في الألعاب الشاطئية وخاصة ألعاب الشراع.


وأضافت مدني، خلال اللقاء الذي جمع محافظ البحر الأحمر مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عصر اليوم، على هامش الزيارة التي تقوم بها اللجنة لمحافظة البحر الأحمر والتي بدأت منذ أمس الموافق 19 فبراير وتمتد لمدة 4 أيام، أن محافظة البحر الأحمر مناسبة جدًا في جوها ورياحها وأمواجها أن يتم عمل فيها مدينة أولمبية للألعاب الشاطئية، وأن تستضيف البطولات العالمية الكبرى والمعسكرات فى ألعاب الشاطئ، خاصة وأن فنادقها تستوعب عدد كبير من الجماهير ومناسبة جدًا لذلك.

 

txt

آية مدنى تهنئ الرئيس بفوزه بفترة جديدة: "كمل جميلك و100 مليون معاك"

txt

رسميًا.. آية مدنى تحمل الشعلة الأوليمبية فى باريس 2024


وتابعت أن مصر فتحت ملف استضافة أولمبياد 2036، وأن هذه الفكرة مناسبة جدًا لأن تقوي ملف مصر كما أنه سيكون لها مردود كبير رياضيًا وسياحيًا وتجاريًا.


وأبدى اللواء عمرو حنفي، ترحيبه بالفكرة، مؤكدًا أنه قدم أفكارا لعمل ملاعب بادل ولكن لم يتم حتى الآن تنفيذ أي منها، ووجهت النائبة الشكر له على سرعة استجابته لمطالب أعضاء اللجنة، معلنة أنها ستتواصل مع المتخصصين في ألعاب البادل حتى يتم تنفيذ االملاعب خلال هذه الفترة، كما أنها تواصلت مع رئيس اتحاد الشراع ليقدم خطته للمحافظة بالتنسيق مع نواب البحر الأحمر وهما النائبة إيلاريا سمير، والنائب سيد قاسم، وسيتم عمل خطة البادل تنس والمنطقة الرياضية حتى تكون محافظة البحر الأحمر ملتقى عالمي طوال العام. 

النائبة آية مدني مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظة البحر الأحمر مدينة أولمبية

مواد متعلقة

المصريين الأحرار بالسويس يناقش "التأمين الصحى الشامل" لتوعية المواطنين

برلمانى: مصر ترفض التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين جملة وتفصيلًا

قيادى بـ"الحرية المصرى": زيارة الرئيس البرازيلى سيكون لها بُعد اقتصادى

"سياحة النواب": قرار رفض تبليط هرم منقرع طمأن الرأى العام

برلماني: آفاق جديدة للتعاون المصري البرازيلي بعد زيارة "دا سيلفا" إلى القاهرة

كتلة الحوار: زيارة أردوغان لمصر تدفع بتطور جديد فى العلاقات الثنائية

برلمانى: زيارة أردوغان تهدف لبناء مرحلة جديدة من العلاقات المصرية التركية

"المصريين الأحرار" يشيد بجهود الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟