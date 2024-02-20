النائبة آية مدني: البحر الأحمر مؤهلة لإقامة مدينة أوليمبية للألعاب الشاطئية

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب الاستفادة من المواقع الجغرافية لكل محافظة، فعلى سبيل المثال محافظة البحر الأحمر لا بد أن يتم عمل فيها مدينة أولمبية ليس بالضرورة أن تكون مساحتها كبيرة وإنما يجب أن تكون متخصصة في الألعاب الشاطئية وخاصة ألعاب الشراع.



وأضافت مدني، خلال اللقاء الذي جمع محافظ البحر الأحمر مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عصر اليوم، على هامش الزيارة التي تقوم بها اللجنة لمحافظة البحر الأحمر والتي بدأت منذ أمس الموافق 19 فبراير وتمتد لمدة 4 أيام، أن محافظة البحر الأحمر مناسبة جدًا في جوها ورياحها وأمواجها أن يتم عمل فيها مدينة أولمبية للألعاب الشاطئية، وأن تستضيف البطولات العالمية الكبرى والمعسكرات فى ألعاب الشاطئ، خاصة وأن فنادقها تستوعب عدد كبير من الجماهير ومناسبة جدًا لذلك.



وتابعت أن مصر فتحت ملف استضافة أولمبياد 2036، وأن هذه الفكرة مناسبة جدًا لأن تقوي ملف مصر كما أنه سيكون لها مردود كبير رياضيًا وسياحيًا وتجاريًا.



وأبدى اللواء عمرو حنفي، ترحيبه بالفكرة، مؤكدًا أنه قدم أفكارا لعمل ملاعب بادل ولكن لم يتم حتى الآن تنفيذ أي منها، ووجهت النائبة الشكر له على سرعة استجابته لمطالب أعضاء اللجنة، معلنة أنها ستتواصل مع المتخصصين في ألعاب البادل حتى يتم تنفيذ االملاعب خلال هذه الفترة، كما أنها تواصلت مع رئيس اتحاد الشراع ليقدم خطته للمحافظة بالتنسيق مع نواب البحر الأحمر وهما النائبة إيلاريا سمير، والنائب سيد قاسم، وسيتم عمل خطة البادل تنس والمنطقة الرياضية حتى تكون محافظة البحر الأحمر ملتقى عالمي طوال العام.