الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار: زيارة أردوغان لمصر تدفع بتطور جديد فى العلاقات الثنائية

زيارة الرئيس التركى
زيارة الرئيس التركى أردوغان لمصر

رحبت كتلة الحوار، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، وذلك تتويجًا لتقلبات كثيرة شهدتها العشر سنوات الماضية، مؤكدة أنها تنظر بإيجابية شديدة لتحول الدولة التركية عن مواقفها السابقة المناهضة للدولة المصرية ولثورة 30 يونيو.
واعتبرت وزارة خارجية حكومة الظل، في بيان صادر عنها، أن هناك حاجة ماسة للتوافق بين كل القوى الكبرى في الإقليم لمواجهة تحديات كبيرة سواء كانت تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أو الكارثة الإنسانية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها تتطلع أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والأمنية.

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كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

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كتلة الحوار تنظم ندوة بعنوان "السودان إلى أين؟"


وأشادت خارجية كتلة الحوار، برئاسة المهندس حسام علي، بالدبلوماسية المرنة للدولة المصرية، مؤكدة أن مصر دولة تفضل السلام دائمًا وتقدم أمنها القومي واستقرار شعبها فوق كل اعتبار.

كتلة الحوار رجب طيب أردوغان الرئيس التركى الدولة التركية الحرب الروسية الأوكرانية الكارثة الإنسانية

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