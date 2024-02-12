كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

أدانت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، العمليات العسكرية التي قامت بها دولة الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية فجر الإثنين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد العشرات من النساء والأطفال من الشعب الفلسطيني، واستهتار حكومة المجرم نتنياهو بكل التحذيرات الدولية من مغبة قصف رفح الفلسطينية أو الاقتراب من محور صلاح الدين.

وتؤكد كتلة الحوار أن ما تقوم به دولة الاحتلال من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني يفوت الفرص نحو تحقيق السلام، الأمر الذي سيؤدي لاضطراب الإقليم ونشر الفوضى والإرهاب في ظل خزي المجتمع الدولي والدعم الأمريكي المستمر لدولة الاحتلال الصهيوني.

وفي هذا الإطار تطالب كتلة الحوار بطرد السفير الإسرائيلي ووقف التمثيل الدبلوماسي لمصر لدى الكيان المحتل، وسحب السفير وتعليق اتفاقية السلام واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أي عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن القومي المصري، مشددة على تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية.

وأشادت بجهود الدولة المصرية الرامية لوقف إطلاق النار، وتنفيذ مبادرة لتبادل الأسرى وجهود مصر في مجال الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني وإرسال المساعدات والشاحنات والأدوية.

كما تؤكد كتلة الحوار ثقتها في القيادة السياسية المصرية وتقف وراءها دعمًا وتأييدًا في جهودها لنصرة الفلسطينيين ولتأمين حدودنا، وتثق تمام الثقة في جيشنا الباسل في زوده عن حدودنا وأرضنا.