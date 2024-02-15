الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

برلماني: آفاق جديدة للتعاون المصري البرازيلي بعد زيارة "دا سيلفا" إلى القاهرة

أحمد مهني
أحمد مهني

أكد  أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إلى القاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التداعيات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

وأضاف “مهني” أن الزيارة حملت العديد من الرسائل حول موقف مصر من القضية الفلسطينية وجهودها لإعادة الاستقرار للمنطقة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الهامة.

وأضاف أن الزيارة تأتى تلبية لدعوة الرئيس السيسي، للرئيس البرازيلي وتتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ظلت متميزة وقوية على مدار قرن من الزمن، وتناقش عدة قضايا من أهمها توسيع الصادرات الزراعية من البرازيل إلى مصر، وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل، وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وفتح أسواق مشتركة بين البلدين.

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وأوضح أن انضمام لمصر لاتفاقية منطقة تجارة حرة مع مجموعة من دول امريكا الجنوبية والبرازيل والانضمام لمجموعة البريكس سيؤدي لزيادة كبيرة في الاستثمارات والتبادل التجاري، فتعد البرازيل، قاطرة الدول اللاتينية، وإحدى أهم الأعضاء في تجمعات إقليمية ودولية مهمة مثل: البريكس واتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور"، وتجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتكتل ميركوسور، ومنظمة الدول الأمريكية، إضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية للدول الكبار.

أحمد مهني الحرية المصري مجلس النواب الرئيس البرازيلي القاهرة الرئيس السيسي

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