الحرية المصري يطالب المجتمع الدولي بالضغط لإنقاذ ما تبقى من أهل غزة

أدان رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدينة رفح وقيامها بعدد من الغارات الجوية عليها، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل منافيا تماما لقواعد الإنسانية والسلام وحقوق الانسان، ويزيد من تشابك الصراع وتفاقم الأزمة بالمنطقة.

واضاف عطية، أن مصر نددت بشكل واضح وصريح على تهديدات إسرائيل بالقصف في رفح، وهذا الصدد سيؤثر بكل تأكيد على معاهدة السلام القائمة بين الدولتين، وأن مصر حذرت من اندلاع الأزمة من تخوفاتها من اتساع دائرة الصراع ودخول أطراف أخرى إلى المعركة، خاصة وأن مخططات التهجير القسري للفلسطينيين مرفوضة رفض تام وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع امين المحافظة، أننا سنظل نسعى إلى وقف اطلاق النار وإيجاد حلول حقيقية لوقف الصراع في المنطقة، ولكن إسرائيل لا تستمع إلى أحد وتتعنت في موقفها تجاه الشعب الفلسطيني وتبيده يوميا في جرائم حرب من النوع الاول، ولذلك نطالب المجتمع الدولي بالضغط معنا لإنقاذ ما تبقى من أهل غزة.