الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحرية المصرى: زيارة أردوغان تُعزز العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية التركية

زيارة أردوغان لمصر
زيارة أردوغان لمصر

رحب حزب الحرية المصرى برئاسة ممدوح محمد محمود، بزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة باعتبارها أول زيارة لرئيس تركى منذ 11 عامًا، حيث تعد الزيارة تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة لعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعى بين البلدين الكبيرين.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن زيارة الرئيس التركى إلى القاهرة تأتى فى توقيت بالغ الحساسية بسبب الأزمات التى تعصف بالمنطقة، وحرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة، والتهديدات المستمرة لحركة التجارة العالمية فى البحر الأحمر، والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا بعد الحرب "الروسية- الأوكرانية".

وأضاف "ممدوح" أن الزيارة تساهم فى تنسيق المواقف فيما يتعلق بـالتحديات الإقليمية والعالمية، وبصفة خاصة تداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والتصدى لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن تعزيز التعاون والعلاقات التاريخية بين القاهرة وأنقرة فى مختلف المجالات.

وأوضح أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين القاهرة وأنقرة لها دلالات مهمة وتبعث برسائل بالغة الأهمية للمستثمرين الأتراك الراغبين فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر، وإقامة مشروعات صناعية كبرى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الكبيرين.

حزب الحرية المصري الرئيس التركى القاهرة وأنقرة الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني

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