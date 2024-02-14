الرئيس السيسى يرحب بنظيره التركى: “لنفتح معًا صفحة جديدة بين بلدينا”

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لمصر، والوفد المرافق في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس التركي في قصر الاتحادية: "لنفتح معًا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

وأضاف: "أؤكد اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الثقافي والحضاري المشترك بيننا.. مصر حاليًا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وتعد تركيا من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين".