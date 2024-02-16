الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"الحرية المصري": زيارة الرئيس البرازيلي سيكون لها بُعد اقتصادي

رجاء عطية
رجاء عطية

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن زيارة الرئيس البرازيلي لمصر، تحظى بكثير من الأهمية خاصة في هذا التوقيت الحرج عالميا، خاصة وما تمر به دول الجوار من منازعات، ولذلك فهي بمثابة تطورا ملحوظا في العلاقات المصرية البرازيلية.

كما أكد عطية في بيانه، أن الزيارة سيكون لها أيضا بُعد اقتصادي، خاصة بعد انضمام مصر إلى "البريكس"، واعلان المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء عن مناقشة الطرفين لسبل التعاون المشترك، واستيراد اللحوم البرازيلية وخطوط الطيران وغيرها.

txt

الحرية المصرى: زيارة أردوغان تُعزز العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية التركية

txt

الحرية المصرى يطالب المجتمع الدولى بالضغط لإنقاذ ما تبقى من أهل غزة


وتابع أمين المحافظة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة عالميا ويسير بخطى قوية وثابتة عالميا وهذا يظهر بوضوح في سياسة مصر الخارجية وتعاقب الزيارات من الرؤساء وزعماء العالم لمصر واتساع آفاق التعاون المشترك على مستوى العالم وعلى كافة الأصعدة.

رجاء عطية الحرية المصري المنيا البريكس المتحدث الرسمي

الأكثر قراءة

عاجل.. اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

الزمالك يسحق الأهلي بخماسية في قمة الناشئين ببطولة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى