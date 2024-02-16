قيادي بـ"الحرية المصري": زيارة الرئيس البرازيلي سيكون لها بُعد اقتصادي

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن زيارة الرئيس البرازيلي لمصر، تحظى بكثير من الأهمية خاصة في هذا التوقيت الحرج عالميا، خاصة وما تمر به دول الجوار من منازعات، ولذلك فهي بمثابة تطورا ملحوظا في العلاقات المصرية البرازيلية.

كما أكد عطية في بيانه، أن الزيارة سيكون لها أيضا بُعد اقتصادي، خاصة بعد انضمام مصر إلى "البريكس"، واعلان المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء عن مناقشة الطرفين لسبل التعاون المشترك، واستيراد اللحوم البرازيلية وخطوط الطيران وغيرها.



وتابع أمين المحافظة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كبيرة عالميا ويسير بخطى قوية وثابتة عالميا وهذا يظهر بوضوح في سياسة مصر الخارجية وتعاقب الزيارات من الرؤساء وزعماء العالم لمصر واتساع آفاق التعاون المشترك على مستوى العالم وعلى كافة الأصعدة.