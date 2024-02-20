الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار بالسويس يناقش "التأمين الصحى الشامل" لتوعية المواطنين

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

نظمت لجنة ذوي الهمم بأمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس بقيادة محمود حسن، ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل بالسويس.


جاء ذلك تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام بالحزب، وتحت إشراف الدكتور عادل فاضل أمين الحزب بالسويس.


وحاضر الندوة الدكتور مسعد كامل مدير إدارة رضاء المنتفعين بالرعاية الصحية بالمحافظة، ووفاء على حسنين كبير الإخصائيين الاجتماعيين بالمجمع الطبي.

ورحب أمين المصريين الأحرار بالسويس بكافة الحضور وتحدث عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس؛ مشيدا بالصرح الطبي بالسويس وعن الإمكانيات وما قدموه لأهل المحافظة.

txt

"المصريين الأحرار" يشيد بتقديم مصر مذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

txt

"المصريين الأحرار" يكلف محمد الجهينى بأعمال أمين سوهاج


تطرق "عادل فاضل" للحديث عن بعض الإشكاليات التي شهدتها المرحلة التجريبية بهدف تدارك الأمر؛ للوصول للهدف الأمثل للمنظومة.

من جانبه تناول الدكتور مسعد كامل تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والمستفيدين منها وكافة الخدمات المقدمة للأهالي؛ وما تم تجهيزه من خدمات بالمراكز بجانب المستشفى، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمقترحات.


وفي ذات السياق قالت وفاء علي حسنين كبير الإخصائيين الاجتماعيين بالمجمع الطبي، إن الدور الإيجابي وأهمية توعية المواطن يساعد بصورة كبيرة في وصول الخدمات وفق النظم المتعبة؛ مؤكدة أن كافة مقترحات وشكاوى المواطنين تسجل وتوضع بعين الاعتبار.

ورد المحاضرون على استفسارات الحضور بالندوة، وختامًا أعرب أمين المصريين الأحرار بالسويس عن شكره لجميع الحضور والتفاعل البناء والضيوف الذين أجابوا على كافة التساؤلات، متمنيًا التوفيق والنجاح لتلك المنظومة الرائدة.

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
لجنة ذوي الهمم المصريين الأحرار السويس محمود حسن التأمين الصحي الدكتور عصام خليل هبة واصل

مواد متعلقة

برلمانى: مصر ترفض التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين جملة وتفصيلًا

قيادى بـ"الحرية المصرى": زيارة الرئيس البرازيلى سيكون لها بُعد اقتصادى

"سياحة النواب": قرار رفض تبليط هرم منقرع طمأن الرأى العام

برلماني: آفاق جديدة للتعاون المصري البرازيلي بعد زيارة "دا سيلفا" إلى القاهرة

كتلة الحوار: زيارة أردوغان لمصر تدفع بتطور جديد فى العلاقات الثنائية

برلمانى: زيارة أردوغان تهدف لبناء مرحلة جديدة من العلاقات المصرية التركية

"المصريين الأحرار" يشيد بجهود الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية

برلمانية: زيارة الرئيس التركى للقاهرة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟