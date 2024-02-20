المصريين الأحرار بالسويس يناقش "التأمين الصحى الشامل" لتوعية المواطنين

نظمت لجنة ذوي الهمم بأمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس بقيادة محمود حسن، ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل بالسويس.



جاء ذلك تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتوجيهات الدكتورة هبة واصل الأمين العام بالحزب، وتحت إشراف الدكتور عادل فاضل أمين الحزب بالسويس.



وحاضر الندوة الدكتور مسعد كامل مدير إدارة رضاء المنتفعين بالرعاية الصحية بالمحافظة، ووفاء على حسنين كبير الإخصائيين الاجتماعيين بالمجمع الطبي.

ورحب أمين المصريين الأحرار بالسويس بكافة الحضور وتحدث عن أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس؛ مشيدا بالصرح الطبي بالسويس وعن الإمكانيات وما قدموه لأهل المحافظة.



تطرق "عادل فاضل" للحديث عن بعض الإشكاليات التي شهدتها المرحلة التجريبية بهدف تدارك الأمر؛ للوصول للهدف الأمثل للمنظومة.

من جانبه تناول الدكتور مسعد كامل تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية والمستفيدين منها وكافة الخدمات المقدمة للأهالي؛ وما تم تجهيزه من خدمات بالمراكز بجانب المستشفى، وكيفية التعامل مع الشكاوى والمقترحات.



وفي ذات السياق قالت وفاء علي حسنين كبير الإخصائيين الاجتماعيين بالمجمع الطبي، إن الدور الإيجابي وأهمية توعية المواطن يساعد بصورة كبيرة في وصول الخدمات وفق النظم المتعبة؛ مؤكدة أن كافة مقترحات وشكاوى المواطنين تسجل وتوضع بعين الاعتبار.

ورد المحاضرون على استفسارات الحضور بالندوة، وختامًا أعرب أمين المصريين الأحرار بالسويس عن شكره لجميع الحضور والتفاعل البناء والضيوف الذين أجابوا على كافة التساؤلات، متمنيًا التوفيق والنجاح لتلك المنظومة الرائدة.

حزب المصريين الاحرار

حزب المصريين الاحرار

حزب المصريين الاحرار