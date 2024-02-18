الأحد 18 فبراير 2024
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سياسي

"المصريين الأحرار" يشيد بتقديم مصر مذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية وتقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مصر الشقيقة الكبرى تبذل جهودًا مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيدًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من ٧٥ عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفند سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.

موقف مصر المشرف كالعادة يسعي لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

ويؤكد المصريين الأحرار أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعى لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الآراء الاستشارية التى تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونًا ولكن لا تعني بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية، مشددًا على أن الموقف المصري واضح عبر تاريخ القضية الفلسطينية، والذى تجاوز ٧٥ عامًا بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائيًا؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.

ونادى حزب المصريين الأحرار باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطينى.

وكان قد أعلن ضياء رشوان عن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل.

القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي القانون الدولي تهجير الفلسطينيين الممارسات الإسرائيلية الموقف المصري

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