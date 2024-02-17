السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يكلف محمد الجهينى بأعمال أمين سوهاج

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

أصدرت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، قرارًا حمل رقم 3 مكرر لسنة 2024 بإعادة هيكلة أمانة سوهاج وتكليف محمد عبدالله محمد عبدالله قائمًا بأعمال أمانة سوهاج، وصدق الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، على القرار.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته؛ والنظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار.

وجاء نص القرار:-
- تكليف محمد عبدالله محمد عبدالله الشهير بـ محمد الجهيني قائمًا بأعمال أمين محافظة سوهاج.

- الانتهاء من التشكيل الكامل لأمانة سوهاج في موعد غايته شهر من تاريخه.
- يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغي ما يخالف ذلك، وينشر القرار على الصفحة الرسمية لحزب المصريين الأحرار.

محاولات إنهاء القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أمر محال 

وكان قد أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة حيال الأزمة الفلسطينية، ودورها العظيم على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لمساندة ودعم الأشقاء واضح للقاصي والداني.

وقال الحزب، في بيان صحفي له: إن محاولات إنهاء القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أمر محال، ولا سبيل إلا قيام الدولتين واستقرار الأشقاء وفق حدود 67 عاصمتها القدس؛ وإذ نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية لاتخاذ ما يناسب لحفظ استقرار وسلام الأمن القومي المصري.

وأكد الحزب دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والأشقاء الذين يعانون هجمات وحشية ومجازر غير إنسانية من جانب الاحتلال، والتي امتدت وصولًا بمدينة رفح الفلسطينية؛ ما يسقط قناع أصحاب فزاعة حقوق الإنسان والمجتمع الدولى الذين يكيل الأمور بمكيالين ويلتزم الصمت أمام الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.

ورفض "المصريين الأحرار" بشكل قاطع ما يصدر عن حفنة من الأبواق الحنجورية الزائفة والتي تحيا على محاولة الظهور للسطح بالمزايدة على حساب الوطن، ولا مجال للمغالاة على الدور المصري والقيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تتعامل معها مصر باعتبارها قضية القضايا.

وجدد الحزب، رئيسًا وأعضاء، دعمهم الكامل للقيادة السياسية وتفويض وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق دور مصر الرائد حيال قضية الأشقاء.

القرار
القرار
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