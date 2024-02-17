السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن بسوهاج يفتتح العديد من الوحدات والأمانات الحزبية الجديدة لتوسيع قاعدة انتشاره

الدكتور مختار همام
الدكتور مختار همام

كشف الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، عن خطة الحرب لتوسيع قاعدة انتشاره من خلال افتتاح العديد من الوحدات الحزبية داخل قرى ومراكز محافظة سوهاج، للتواصل المباشر مع الجمهور وتقديم الخدمات الحزبية للجمهور وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية والسياسية.

قاعدة انتشار الحزب بسوهاج 

وأكد الدكتور مختار همام، في تصريحات صحفية له اليوم، أن خطة افتتاح وحدات حزبية جديدة يأتي بناء على توجيهات الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب وقيادات الحزب، بهدف خلق نوع من التواصل المباشر مع جموع المواطنين وتكوين قاعدة حزبية كبيرة تدعم توجهات الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعن خطة الحزب لافتتاح الأمانات الحزبية الجديدة، قال الدكتور مختار همام إن الحزب بصدد افتتاح مقر أمانة الحزب بمركز المراغة وأمانة الحزب بمركز ساقلتة وافتتاح وحدتين حزبيتين بأخميم بالديبات والأحايوة شرق وافتتاح 4 وحدات حزبية بمركز جرجا وهى وحدة حزبيه شمال المدينة ووحدة حزبية جنوب المدينة ووحده حزبية بالمجابرة ووحدة حزبية بالقرعان ووحدة حزبية بالخارفة ووحدة حزبية ببيت علام.

وأضاف د. مختار همام أنه سيتم افتتاح 10 وحدات حزبية بمركز ساقلتة بقرى القرامطة شرق والجلاوية وسفلاق ونجع حامد والعوامية والعرب والحاجر والطوايل الشرقية والطوايل الغربية والفراسية، وكذلك افتتاح 5 وحدات حزبية بمركز المنشاة و3 وحدات حزبية بمركز جهينة ووحدتين حزبيتين بمركز المراغة.

وأشار الدكتور مختار همام إلى أنه خلال الفترة الماضية تم افتتاح عدد من الأمانات والوحدات الحزبية بسوهاج، فقد تم افتتاح مقر أمانة الحزب بعد التجديد بمركز أخميم ومقر أمانة الحزب بمدينة جرجا ومقر أمانة الحزب بمدينة سوهاج الجديدة، وافتتاح مقر أمانة الحزب بجهينة.
وفيما يتعلق بالوحدات القاعدية الحزبية، فقد تم افتتاح 4 وحدات حزبية بمركز أخميم، وهى بنجع الفيمة وأبار الملك والكولة وعرب التنمبكية وحدتين حزبيتين بمدينة جرجا، وهي الوحدة الحزبية غرب المدينة وشرق المدينة.

حماة الوطن محافظة سوهاج الوحدات الحزبية المشاركة الحزبية الفريق جلال هريدي الاستحقاقات الانتخابية

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