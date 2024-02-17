السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وسيناريو التهجير مرفوض

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، القيادى بحزب "مستقبل وطن"، إن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فالدولة المصرية قيادة وشعبًا ترفض تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى، والجميع حريص كل الحرص على حل القضية.

وتابع عبداللطيف: "الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، غير صحيحة على الإطلاق، والهدف منها توجيه الرأي العام العالمي الذي نجحت الدولة المصرية في حشده لرفض التهجير القسري، حيال الممارسات الإجرامية التى يقوم بها جيش الاحتلال".

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأكد القيادى بحزب "مستقبل وطن" أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى، وأن هذا هو موقفها منذ اللحظة الأولى، وأن مصر قيادةً وشعبًا تتبنى القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها من خلال التهجير، وموقف الدولة المصرية لا يقبل الجدل فى هذه المسألة حتى لا تتم تصفية القضية، في الوقت الذي يقف الشعب المصري خلف القيادة السياسية في وجه مخططات تهدد الأمن القومي، وأن مصر حريصة على إحياء مسار السلام.

وأشاد شعبان رأفت عبداللطيف، القيادى بحزب "مستقبل وطن"، بموقف القيادة السياسية والشعب المصري ومنظمات المجتمع المدنى حيال القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة على وجه التحديد، وهو ما يعكس موقف الدولة المصرية حيال القضية بالكامل، ومن ثمَّ، فإن ما يتم ترديده من أخبار بشأن عملية التهجير القسرى غير صحيح على الإطلاق.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن نفي مصر القاطع لما تداوله بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

القضية الفلسطينية تصفية القضية الدولة المصرية قطاع غزة الأمن القومي القيادة السياسية الشعب المصري

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