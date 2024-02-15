الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تكريم شباب «مستقبل وطن» بالجيزة لدورهم في انتخابات الرئاسة 2024

جانب من تكريم شباب
جانب من تكريم شباب حزب مستقبل وطن

نظّمت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بقيادة أحمد الوليد، احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظة، وأمناء الشباب بالمراكز والأقسام وذلك لجهودهم المتميزة أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة.

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": زيارة أردوغان دفعة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": مزاعم بايدن بشأن معبر رفح تؤكد دعم أمريكا الاحتلال

وخلال الاحتفالية، أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، بدور أمانة الشباب المتميز في الاستحقاق الرئاسي ٢٠٢٤ وحثهم على المشاركة بإيجابية في أنشطة الحزب المختلفة، مؤكدًا أن الحزب بجميع قياداته يقف داعمًا للكوادر الشابة ويضع خطط لتصعيدهم بناءً على التقييم المستمر للآداء.

ووجَّه أحمد الوليد، أمين شباب الحزب بالجيزة، الشكر لقيادات الحزب على دعمهم المستمر لأمانة الشباب، ولأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب وأمناء الشباب بالمراكز والأقسام لجهودهم المتميزة أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأشاد الدكتور محمد إمبابي، أمين مساعد الشباب بالجيزة، بالمستوى التنظيمي المتميز للحزب بمختلف مستوياته التنظيمية أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لجميع الكوادر التنظيمية بأمانة الشباب بالمحافظة والأقسام والمراكز.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة أمانة الشباب بالمحافظة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

عصام خليل: الدبلوماسية الرئاسية فتحت صفحة جديدة مع تركيا وآفاق تعاون

حزب حماة الوطن يرسل قافلة مساعدات من شاحنات إلى غزة (صور)

الحرية المصرى: زيارة أردوغان تُعزز العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية التركية

حزب "المصريين": زيارة أردوغان تدشين لمرحلة سياسية جديدة بين البلدين

إبراهيم الديب: زيارة الرئيس التركى تؤكد أن مصر تفتح حقبة جديدة فى العلاقات

نائب رئيس المصرى الديمقراطى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية صلب

علاء عابد: مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ مشترك طويل وثقافات غنية

حزب العدل: نتطلع إلى علاقات تشهد تعاونًا متجددًا وفعالًا بين مصر وتركيا

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الدولار يواصل تحقيق مكاسبه عالميا.. وتراجع جديد لليورو والإسترليني

تراجع البطالة فى مصر.. أرقام مهمة عن سوق العمل بنهاية 2023

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى