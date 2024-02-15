تكريم شباب «مستقبل وطن» بالجيزة لدورهم في انتخابات الرئاسة 2024

نظّمت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بقيادة أحمد الوليد، احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظة، وأمناء الشباب بالمراكز والأقسام وذلك لجهودهم المتميزة أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة.

وخلال الاحتفالية، أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، بدور أمانة الشباب المتميز في الاستحقاق الرئاسي ٢٠٢٤ وحثهم على المشاركة بإيجابية في أنشطة الحزب المختلفة، مؤكدًا أن الحزب بجميع قياداته يقف داعمًا للكوادر الشابة ويضع خطط لتصعيدهم بناءً على التقييم المستمر للآداء.

ووجَّه أحمد الوليد، أمين شباب الحزب بالجيزة، الشكر لقيادات الحزب على دعمهم المستمر لأمانة الشباب، ولأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب وأمناء الشباب بالمراكز والأقسام لجهودهم المتميزة أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأشاد الدكتور محمد إمبابي، أمين مساعد الشباب بالجيزة، بالمستوى التنظيمي المتميز للحزب بمختلف مستوياته التنظيمية أثناء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لجميع الكوادر التنظيمية بأمانة الشباب بالمحافظة والأقسام والمراكز.