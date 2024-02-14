الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ مشترك طويل وثقافات غنية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر اليوم، بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن مصر وتركيا دولتان لهما تاريخ مشترك طويل وثقافات غنية، وحان الوقت لطي صفحة الماضي والتركيز على بناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

 اللقاء استهدف العديد من المجالات خاصة التعاون الاقتصادي

أكد رئيس نقل النواب أن اللقاء يستهدف العديد من المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق الفرص التجارية والاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ما يسهم في خلق فرص عمل.

وتابع أن اللقاء يستهدف تعزيز التعاون في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأكد ضرورة اغتنام الفرصة لإعادة بناء العلاقات التاريخية بين البلدين لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على أسس جديدة من التعاون والاحترام المتبادل.

وكان قد عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقرينته في مطار القاهرة، في نبأ عاجل. 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل القاهرة

وقالت الرئاسة، في وقت سابق اليوم، إن قمة مصرية- تركية ستعقد اليوم بالقاهرة، حيث سيعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أن مباحثات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ستتناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأولى للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كل المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التركى مصر وتركيا التنمية الاقتصادية مكافحة الإرهاب

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