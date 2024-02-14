تعطى زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.

وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.

واستعرضت فضائية "اكسترا نيوز" بالأرقام حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، عل يالنحو التالي:

_7.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2022.

_4 مليارات دولار قيمة الصادرات المصرية إلي تركيا 2022.

_3.72 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال 2022.

_الصادرات المصرية لتركيا وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ولدائن ومنتجات كيميائية غير عضوية.

_الواردات المصرية من تركيا حديد وصلب ومراجل وآلات وأجهزة آلية.

_179.9 مليون دولار قيمة الاستثمارات التركية في مصر خلال العام المالي 2021_2022.

_21.5 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا خلال 2020/ 2021.