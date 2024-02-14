الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تخطط لاستغلال سلاح السلع لتهجير الفلسطينيين

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن عدم الاستجابة لمتطلبات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خطوة خطيرة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تنفيذ مخطط إسرائيل باستغلال سلاح السلع الغذائية والمساعدات لفرض مخطط التجويع الذي سيؤدي إلى التهجير.

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عدم إدخال ونفاذ المساعدات وتعليق أكثر من 16 دولة مساعدتها إلى أونروا دليل قاطع على أن هناك دعمًا خفيًا يجرى لإسرائيل في هذا الاتجاه، مشددًا على أن مساعدات وكالة "الأونروا" تصل لـ2.4 مليون نسمة داخل قطاع غزة.

ضرب لقرارات محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن إقدام هذه الدول على هذا التعليق سيؤدي إلى حالة كارثية، وموت الكثير نتيجة الجوع، ونحن مقبلون على شهر رمضان، وذلك يعتبر ضربًا بالقرارات الاحترافية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة عرض الحائط، وتنفيذ مخطط واضح من قبل هذه الدول لدعم إسرائيل بشكل خفي.

أستاذ العلاقات الدولية وكالة الأمم المتحدة الأونروا مخطط إسرائيل الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية

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