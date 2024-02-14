كاتب صحفى: "المتحدة" لها دور رائد فى تطوير المحتوى الدرامى والفنى

قال شحاتة سلامة، الكاتب الصحفي، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور رائد في تطوير الدراما المصرية، وتطوير المحتوى الدرامي والفني الذي يقدم على الشاشات، ومنصة "WATCH IT".

وأضاف شحاتة سلامة، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc": إن شركة المتحدة نجحت في تقديم دراما جيدة تجمع الأسرة على مدار السنة، وأصبحنا لا ننتظر شهر رمضان فقط لمشاهدة الأعمال الدرامية، وتقدم محتوى متنوعًا ينجذب إليه المشاهد.

خالد النبوي.. رهان منتظر في إمبرطورية ميم

وتابع الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، أن شركة المتحدة ومنصة "WATCH IT" نجحتا في إعادة لم شمل الأسرة أمام شاشة التليفزيون مرة أخرى، من خلال تقديم أعمال متنوعة ومميزة ومشوقة نالت إعجاب الجمهور والأسر المصرية، مثل مسلسل "حالة خاصة" مؤخرًا، و"أبو العروسة" في 3 مواسم، ومسلسل "وبينا ميعاد"، وأصبحت تقدم دراما مشرفة.

وأوضح الكاتب الصحفي أن مسلسل "إمبرطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، سيكون مسلسلًا اجتماعيًا، وسيكون عليه الرهان المنتظر.