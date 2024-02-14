الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: "المتحدة" لها دور رائد فى تطوير المحتوى الدرامى والفنى

شحاتة سلامة الكاتب
شحاتة سلامة الكاتب الصحفي

قال شحاتة سلامة، الكاتب الصحفي، إن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور رائد في تطوير الدراما المصرية، وتطوير المحتوى الدرامي والفني الذي يقدم على الشاشات، ومنصة "WATCH IT". 

وأضاف شحاتة سلامة، خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc": إن شركة المتحدة نجحت في تقديم دراما جيدة تجمع الأسرة على مدار السنة، وأصبحنا لا ننتظر شهر رمضان فقط لمشاهدة الأعمال الدرامية، وتقدم محتوى متنوعًا ينجذب إليه المشاهد.

خالد النبوي.. رهان منتظر في إمبرطورية ميم

وتابع الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، أن شركة المتحدة ومنصة "WATCH IT" نجحتا في إعادة لم شمل الأسرة أمام شاشة التليفزيون مرة أخرى، من خلال تقديم أعمال متنوعة ومميزة ومشوقة نالت إعجاب الجمهور والأسر المصرية، مثل مسلسل "حالة خاصة" مؤخرًا، و"أبو العروسة" في 3 مواسم، ومسلسل "وبينا ميعاد"، وأصبحت تقدم دراما مشرفة. 

وأوضح الكاتب الصحفي أن مسلسل "إمبرطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، سيكون مسلسلًا اجتماعيًا، وسيكون عليه الرهان المنتظر.

 

شركة المتحدة لخدمات الإعلامية الدراما المصرية منصة watch it إمبرطورية ميم خالد النبوي شهر رمضان الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس

مواد متعلقة

"سيدة تتعرض للخيانة".. روجينا تكشف تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "سر إلهى"

خبيرة اقتصادية: الدولة تولى اهتمامًا بذوى الهمم وتسعى لتنمية مواهبهم وإشراكهم فى المجتمع

"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بتلقى المزيد من الجرحى الموجودين داخل قطاع غزة

كاتب صحفى: قوافل التحالف الوطنى جزء من جهود مصر لدعم الفلسطينيين

"منخفض جوى".. الأرصاد: البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

حسن سليمان: الإذاعة المصرية اتسعت لعمالقة الفكر والفن

كاتبة صحفية: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بداية من مارس المقبل

اتحاد المؤسسات الأهلية: مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالى المساعدات الإنسانية لغزة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

"ملك الحلو".. طالب ثانوية يبيع منتجات ألبان أمه فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة