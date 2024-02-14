الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير علاقات دولية: مصر تلعب دور الوسيط الحيوى فى الوصول لهدنة بقطاع غزة

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدم المبادرات وتتحرك وتسعى نحو مسار التهدئة، وتحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن مسار العنف الذى ترغب فيه حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن مصر تلعب دور الوسيط الحيوي في الوصول لهدنة بـ قطاع غزة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل لإيجاد حل سلمي لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ومن ضمن أولويات مصر حاليًا هو وقف المزيد من دماء الشعب الفلسطيني، وأيضًا تخفيف المعاناة عن الشعب ومنع تفاقم الأزمة، خاصة بعد تلميح قوات الاحتلال باجتياح مدينة رفح. 

أولويات مصر حاليًا هو وقف المزيد من دماء الشعب الفلسطيني

 

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر دائما التي تبادر وتتحرك وتتواصل مع الشركاء ، خاصة مع قطر وأمريكا لإيجاد أرض مشتركة وحلول لإيجاد حل وتنفيذ اتفاقيات، ومنها "تبادل الأسرى والعمل على حل القضايا المتعلقة". 

خبير العلاقات الدولية مصر الاحتلال قطاع غزة الدولة المصرية دماء الشعب الفلسطيني رفح

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