محلل سياسى: اجتماع القاهرة أمس بشأن غـزة شديد الأهمية.. وإسرائيل تُصر على التعنت

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن جميع اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب نحو إيقاف شلال الدماء والعمل على الاستقرار في المنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الاجتماع الرباعي بالقاهرة أمس، كان من أهم اللقاءات.

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع الرباعي بالقاهرة أمس يسعى لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، والوصول إلى هدنة وإنهاء دائرة الدم، وصعوبة الأمر تتمثل في حكومة الاحتلال الإسرئيلي حيث إن إسرائيل تصر على التعنت وتحاول تعطيل أى مسار سلمي وخلق مبررات للاستمرار في حملة الإبادة الجماعية وإبعاد التهم عنهم وتنفيذ المخطط لتهجير الفلسطينيين.

الاجتماع الرباعى بالقاهرة أمس

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر حازمة وحاسمة منذ بداية الأزمة والحرب في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ولديها رؤية واضحة وهي التي غيرت مواقف كثير من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المحادثات التي تحدث حاليًا ورغم الضغوطات إلا أنها ستكون الملاذ الأخير.

وتابع: “شارك في الاجتماع الرباعي ويليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري”.