الرئيس السيسى يستقبل نظيره التركى فى مطار القاهرة (بث مباشر)

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مطار القاهرة.

وقالت الرئاسة في وقت سابق اليوم، إن قمة مصرية- تركية ستعقد اليوم بالقاهرة، حيث سيعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أن مباحثات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ستتناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.