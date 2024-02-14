الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد قليل.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره التركى رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل، بعد قليل، نظيره التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، بقصر الاتحادية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

وقالت الرئاسة، في وقت سابق اليوم، إن قمة مصرية تركية ستعقد اليوم بالقاهرة، حيث سيعقد الرئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان، لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أن مباحثات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان ستتناول العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

لقطات حية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية

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