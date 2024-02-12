الإثنين 12 فبراير 2024
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سياسي

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفح الفلسطينية ثابت وراسخ، حيث تدعم مصر بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان القاهرة تؤكد دومًا ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وحلّ الدولتين، وحقّ العودة للاجئين الفلسطينيين.

أضاف رؤوف في بيان اليوم، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة من خلال الوساطة بين الفصائل الفلسطينية والضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الصراع، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمعبر رفح، فتُولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المعبر، وتعمل على تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وتسعى مصر بشكلٍ مستمر إلى فتح المعبر بشكلٍ دائمٍ، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرار فتح المعبر، كما أن القيادة السياسية المصرية تدرك جيدُا كيفية الرد في الوقت المناسب تجاه اي تعديات على رفح الفلسطينية من جانب الاحتلال.

واكد رئيس حزب الحركة الوطنية أن مصر تواجه العديد من التحديات في دعم القضية الفلسطينية من أهمها تعنت إسرائيل في المفاوضات، وانقسام الفصائل الفلسطينية وتغيرات الأوضاع في المنطقة، ومع ذلك، تُواصل مصر جهودها الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.

اللواء رؤوف السيد علي حزب الحركة الوطنية الموقف المصري القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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