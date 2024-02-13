9 توصيات لـ"مشروعات النواب " لوضع رؤية متكاملة للأنشطة الإقتصادية بـ"بني سويف"

أصدرت لجنة اللمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، 9 توصيات، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظة بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعدد كبير من التنفيذيين وممثلي الوزارات، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف.

تفاصيل الرؤية المتكاملة للأنشطة الاقتصادية

1. تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة بنى سويف بعمل حصر للأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار ولم تستغل حتى الآن وسحب هذه الأراضي من المستثمرين الغير جادين وإعادة تخصيصها، على أن تنتهي اللجنة من عملها قبل نهاية شهر مارس المقبل

2.قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال مندوبين للمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمي طبقًا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021.

3. قيام وزارة الشباب والرياضة وجامعة بنى سويف بوضع رؤية موحدة تتضمن برامج جديدة لتدريب وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية ذات طابع ابتكاري وقيام مراكز الشباب لتقديم دورات تأهيل للشباب خاصة بريادة الأعمال وربط ناتج هذه الدورات بحوافز تقدم لمراكز الشباب.

4. قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع جامعة بنى سويف ومعهد المشروعات الصغيرة بوضع دراسة لمتطلبات سوق العمل فى المحافظة طبقًا للمناهج الجديدة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

5.قيام جامعة بنى سويف بوضع دراسات استشارية للتجمعات الصناعية القائمة فى الاقتصاد الغير رسمى لتوفيق أوضاعها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4278 لسنة 2023.

6. قيام محافظة بني سويف والهيئة العامة للتنمية الصناعية ببحث المشاكل الخاصة بالمنطقة 147 فدان مع المطور الصناعي للمنطقة وبحث مشاكل الترفيق الخاصة وبها ووضع جدول زمني للانتهاء منها واشتراك جامعة بني سويف في دراسة المقايسات التي تقدم

7. قيام المجلس القومي للمراة ببني سويف بوضع رؤية جديدة تهدف الي تمكين المرأة إقتصاديا في المحافة والمتابعة المستمرى لهذه الانشطة

8. قيام وزارة الزراعة بالتوجيه بدراسة الاراضي التي تحتاجها المحافة للتنمية الزراعية خلال 15 يوما

9. قيام رئيس جامعة بني سويف بوضع دراسات جدوي للصناعات الإبتكارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر