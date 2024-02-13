منتخب جامعة بني سويف "للكونغ فو" يحصد 9 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول منتخب "للكونغ فو" على 9 ميداليات متنوعة في بطولة الشهيد الرفاعي 51 على مستوى الجامعات المصرية، بإشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.



رئيس الجامعة يعرب عن فخره بإنجاز الطلاب



وأعرب الدكتور منصور حسن عن سعادته وفخره بما حققه الطلاب من إنجاز رياضي مشرف في بطولة الكونغ فو، مؤكدًا أن النتائج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية النشاط الرياضي ودعم الطلاب لتحقيق إنجازات رياضية متعددة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله الطلاب والمدربون من أجل تحقيق هذه النتائج المشرفة في البطولة.

يذكر أنه في مسابقات الأساليب حصلت الطالبة غادة شعبان محمد على المركز الأول، ودعاء ثابت مؤمن على المركز الأول، وعلياء وليد محمد على المركز الثالث، وكريم عصام سيد على المركز الأول، وكريم عصام سيد على المركز الثاني.

بينما حصل في مسابقة الساندا الطالب أحمد عيد عبدالله على المركز الأول في وزن 75، وعمر محمد عبدالعظيم على المركز الأول في وزن 80، نورهان حسن حسني على المركز الثاني في وزن 52، وهدي على عبدالمنعم على المركز الثالث في وزن 60، وذلك بإشراف المدربين الكابتن عماد متولي والكابتن مصطفى وإشراف الكابتن شيماء أحمد.