الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1122 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان بقافلة طبية في بنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".           

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بقرية الحيبة مركز الفشن، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1122 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 68،معمل طفيليات 43،حالات الأشعة العادية 15، استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 71 حالة.

وعلى هامش القافلة ،عقدت ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية “الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا”، والأمراض غير المعدية “الضغط،السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

 

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمه قافلة طبية الفشن

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