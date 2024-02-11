الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصعيد منتخب مسرح جامعة بني سويف للتصفيات النهائية لمهرجان "إبداع"

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تصعيد منتخب مسرح الجامعة للمنافسة في التصفيات النهائية في مجال المسرح ضمن فعاليات مهرجان "إبداع 12" والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد فوز العرض المسرحي "روبيك"  تحت إشراف محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، بعد منافسة مع 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، على أن يتم العرض يوم 14 فبراير الجاري علي مسرح وزارة الشباب.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لمنتخب مسرح الجامعة، ولإدارة النشاط الفني القائمين على تدريبهم، مؤكدًا دور المسرح الجامعي في تنمية سمات الشخصية لدي الطلاب ومن أهمها الثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي،  وتحمل المسؤولية، فضلًا عن إكسابهم العديد من القيم الايجابية، وتنمية الإحساس بقضايا المجتمع والقدرة علي التعبير إضافة إلى اكتشاف الموهوبين وتنمية الموهبة لديهم، وتزويدهم بالمعلومات والثقافات والخبرات المتنوعة.

بني سويف مسابقة إبداع جامعة بني سويف وزارة الشباب مسرح الجامعة

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