رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارات لعمداء كليات الآداب

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرار رقم 276، بندب الدكتور محروس محمد إبراهيم، الأستاذ بكلية الآداب، لتسيير أعمال عميد كلية الآداب، متمنيًا له التوفيق والسداد واستمرار مسيرة التقدم في جميع قطاعات الكلية المختلفة، موجهًا الشكر للدكتور رمضان عبدالنبي عامر، العميد السابق لكلية الآداب لجهوده المبذولة طوال فترة عمادته للكلية.

يذكر أن الدكتور محروس محمد إبراهيم، حاصل على ليسانس الآداب في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد جدًّا وعُين معيدًا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 1991، ثم درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الدراسات اللغوية من كلية الآداب عام 1996، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدراسات اللغوية عام 2000، وتدرج في الدرجات العلمية حتي حصوله علي درجة الأستاذية عام 2015، وتقلد العديد من المناصب العلمية، وله مجموعة متنوعة من المؤلفات والأبحاث العلمية المنشورة.

كما أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرار رقم 277 بندب الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية للقيام بأعمال عميد الكلية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن الدكتور أبو الحسن، حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، بتقدير جيد جدًا 1989 من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراة في الفلسفة من جامعة القاهرة، فرع الفيوم، بمرتبة الشرف الأولى 2001، ثم أستاذًا في مجالات الخدمة الاجتماعية ثم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا.