130 مخالفة بالمخابز والأسواق والمستودعات فى بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفية.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، عن تحرير 73 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 12 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 16 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و3 عدم وجود سجل زيارات، ومحضر عدم وجود ميزان معتمد، 5 محاضر للتصرف في 16 جوالًا زنة 50 كجم من حصة الدقيق.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرير 4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

وفي مجال محاربة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول بالأسواق تم تحرير 29 جنحة للمسئولين عن محلات ومخازن ومواد وسلع غذائية استراتيجية لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع، وكذلك لحيازتهم سلعًا غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع حيث بلغ إجمالي المضبوطات التي تم ضبطها بالمخازن غير مرخصة وغير معلن عنها ( 4.2 طن أرز، 100عبوة سمن نباتي زنة 10كجم، 7 آلاف و688 عبوة زيت طعام زنة 1 لتر، 12 كرتونة جبن أبيض، 2 طن دقيق فاخر، 132 عبوة عسل نحل، ومواد غير غذائية منها 11 طن أعلاف، طن أسمنت، وغيرها) وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محل لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بدون ترخيص وتم ضبط والتحفظ على بعض الأجهزة المجهولة بدون فواتير تدل على مصدرها، فيما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن مخبز سياحي لاستخدامه دقيقًا بلديًا مدعمًا، محضرين لإدارة أنشطة بدون ترخيص.

و5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، 11 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات للجمهور المستهلكين، بجانب سحب لعينات غذائية لفحصها معمليًا.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لتجميع 30 أسطوانة بوتاجاز منزلية في أعمال بغرض التربح غير المشروع، ومحضرين لتجميع 1800 لتر مواد بترولية بإحدى المحطات المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.