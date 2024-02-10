إزالة 170 حالة تعدٍ على الأراضى فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي بدأت في السابع والعشرين من يناير الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير اليومي، الذي يعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قد وصل إلى 172 حالة تعد (102 على أراضي أملاك الدولة + 70 على أرض زراعية خاصة)، وذلك بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الأولى وتحديدًا في الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى وتنتهي 16 فبراير، تليها المرحلة الثانية والمزمع تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.