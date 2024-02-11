إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية قاى والقبض على الطرفين ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في مشاجرة بقرية قاي بمركز إهناسيا غرب بني سويف وتم السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية قاى التابعة لمركز أهناسيا غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة والسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم «محمد.ع.ع» 64 سنة، فلاح مصاب باشتباه مابعد الارتجاج جرح قطعى بالرأس 10سم،«على.ا.م» 39 سنة، فلاح مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، «أحمد.ر.م» فلاح مصاب بكدمات بالجسم، «كسبانة.ا.ا» 46 سنة، مصابة بسحجات بالجسم، و«مصطفى.م.ف» 25 سنة، فلاح مصاب بجرح قطعى بالرأس 3 سم، و«فاطمة.ر.م» 47 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وسيطرت مباحث مركز شرطة إهناسيا على المشاجرة وضبط الأطراف لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.