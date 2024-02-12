مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل بعض الفلسطينيين من مصابى غزة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، استقبال المستشفيات الجامعية عددا من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

ووجه رئيس جامعة بني سويف، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعمهم وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني من خلال خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين.

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أن الحالات التي تم استقبالها من مرضى الأورام، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من الكوادر الطبية لهم، وتجهيز كل الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة استقبلت أيضًا عددا من مرافقي الحالات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وتم تسكينهم بفنادق الجامعة وتقديم كل أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكل الخدمات التي تعمل على توفير كل سبل الراحة لهم.

مستشفيات جامعة بني سويف

مستشفيات جامعة بني سويف

مستشفيات جامعة بني سويف

مستشفيات جامعة بني سويف

مستشفيات جامعة بني سويف