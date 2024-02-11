الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يستقبل وكيل المديرية الجديد

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمكتبه هاني عنتر سيد إبراهيم، بعد صدور قرار تعيينه من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ورحب وكيل الوزارة بوكيل المديرية مقدما له التهنئة بتوليه مهام منصبه متمنيا له دوام التوفيق في عمله الفترة القادمة، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر المنظومة والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية بمحافظة بني سويف.

أعرب هاني عنتر وكيل المديرية عن سعادته البالغة واعتزازه بثقة معالي الوزير الدكتور رضا حجازي وتوليه مهام عمله بمحافظة بني سويف، مؤكدًا على تعاونه مع جميع الجهات المعنية وجميع أطراف المنظومة التعليمية من أجل تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة  للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.

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