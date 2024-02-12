الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا ببنى سويف فى هذا الموعد

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن قطع المياه عن قرى منشأة عبدالصمد، منهرو، وش الباب، ننا بمركز إهناسيا، اعتبارًا من الساعة 8 صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، نظرًا لتطهير محطة مياه منشأة عبدالصمد، ما يستلزم توقفها خلال أعمال التطهير.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة؛ بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف اهناسيا مياه الشرب ننا منشأة عبد الصمد

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